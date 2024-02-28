İstanbul Başakşehir'de Hastanede Olay Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Başakşehir'deki hastanede olay çıkarıp cam kapıyı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve avukat olduğu belirlenen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde bir kişinin olay çıkardığı ve etrafı rahatsız ettiği yönündeki ihbarı değerlendirdi.

Hastaneye giden ekipler, yoğun bakımdaki yakınını ziyaret saati dışında görmek isteyen kişinin alkollü olduğunu ve kilitli cam kapıyı tekmeleyerek kırdığını tespit etti.

Avukat olduğu belirlenen ve gözaltına alınan kişinin üst aramasında uyuşturucu hap da buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.F, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.