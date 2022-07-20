Son Dakika | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA  ÇARPIŞAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ-2 - Haberler

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Son Dakika | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA  ÇARPIŞAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ-2

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Ahmet YEŞİLMEN/ BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonuna çarpan TIR'ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet YEŞİLMEN/ BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonuna çarpan TIR'ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde saat 11.50'de TIR şoförü, önünde giden hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kabini koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR'ın kabininde sıkışan şoförü  itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde TIR şoförünün  hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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