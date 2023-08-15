İstanbul Başakşehir'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı
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İstanbul Başakşehir'de bir hafriyat kamyonu virajda devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Başakşehir'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İkitelli OSB Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Cahit G'nin kullandığı 34 DTL 142 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Bulvarı bağlantı yolundaki virajın bulunduğu alanda devrildi. Bariyere de çarpan kamyonun sürücüsü araç içinde sıkışırken, dorsede bulunan toprak yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Cahit G, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatıldı.