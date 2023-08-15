İstanbul Başakşehir'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

İstanbul Başakşehir'de bir hafriyat kamyonu virajda devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.