İstanbul-Başakşehir'de 10 katlı binanın çatısında yangın-1
BAŞAKŞEHİR'de 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
BAŞAKŞEHİR'de 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
BAŞAKŞEHİR'de 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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