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İstanbul-Başakşehir'de 10 katlı binanın çatısında yangın-1

İstanbul-Başakşehir'de 10 katlı binanın çatısında yangın-1
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BAŞAKŞEHİR'de 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir İstanbul Güvenlik İtfaiye Güncel

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