İstanbul Barosu üyeleri 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli'ni iptal etmek için eylem yaptı

İstanbul Barosu üyesi avukatlardan oluşan bir grup, yarın yapılması planlanan 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' nin iptal edilmesi için eylem yaptı. Baro önünde yapılan açıklamada 'LGBT'nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir' denildi.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin önünde toplanan avukatlar yarın yapılacak olan "Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli" nin iptal edilmesi için eylem yaptı. LGBT dayatmasını kabul etmediklerini belirten avukatlar baro önünde 'LGBT propagandasına alet olan baro yönetimi istemiyoruz' yazılı pankart açtı. Gruptakiler adına Avukat Zeynep Küçük basın açıklaması yaptı.

"BİLİM DIŞI TEORİLERİNİN HUKUKA SOKULMASI PLANLANMAKTADIR"

"EMPERYALİST BİR DAYATMA OLDUĞUNU HAYKIRIYORUZ"

Zeynep Küçük "Bugün buradan, LGBT ve sözde 'haklarının savunuculuğunun' emperyalist bir dayatma olduğunu haykırıyoruz, insan hakları kandırmacasına meydan okuyoruz, insanın ve insanlığın nasıl savunulacağını gösteriyoruz. Bizler kadın ve erkeğiz. Çocuklarımıza anne ve babayız. Panel programınıza aldığınız 'kuir teori' denen zırvayı reddediyoruz. Özgürlükler ve haklar maskesiyle, cinsiyetsizliği savunmanıza müsaade etmiyoruz. Toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Bu saldırının aracı olan ve 24 Haziran Tarihinde 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' adı altında bu propaganda faaliyeti planlayan İstanbul Barosunu uyarıyoruz. LGBT'nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir. Baromuz milli ve bilimden yana tavır almalı, küresel saldırıları göğüslemeli ve ivedilikle LGBT propaganda ve örgütlenmesini engellemeye yönelik bir yasa tasarısı için çalışmalıdır" diye konuştu.