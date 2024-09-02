Üye Girişi
Haberler

İstanbul Barosu tarafından yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından tören düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından tören düzenlendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen programda konuşan İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, avukatlar ve baroların, hukuk devletinin, insan haklarının ve demokrasinin güvencesi olduğunu söyledi.

Yeni adli yılın, avukatların öldürülmediği ve şiddete uğramadığı bir yıl olmasını temenni eden Saraç, "Mesleklerini ifa ettikleri sırada görevi başında şehit edilen, avukat Ersin Arslan, avukat Server Bakırtaş ve tüm meslek şehitlerini saygıyla anıyoruz. Biz avukatların, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ortak paydasında omuz omuza vererek özgür savunmanın ve adil yargılanma hakkının tartışma konusu olmadığı, herkesin hukuk güvenliğine sahip olduğu bir geleceği birlikte inşa etme kararlılığımız sürecektir." ifadesini kullandı.

Saraç, stajyer avukatların hakim ve savcı stajyerleri gibi ekonomik güvenceye kavuşturulmadığını, yeni hukuk fakültelerinin açılmasına son verilmesi gerektiğini, şartlara uymayan mevcut hukuk fakültelerinin ise kapatılması gerektiğini belirtti.

İstanbul Barosu olarak, hukukun üstünlüğünü savunmaya ve adaletsizliklere karşı durmaya kararlı olduklarını dile getiren Saraç, "Yeni adli yılın, adaletin bağımsız ve tarafsız ve herkes için eşit şekilde işlediği bir yıl olmasını diliyoruz. Tekrar meslektaşlarımızın, yargının ve emekçilerinin, tüm paydaşlarının adli yılını kutluyor başarılı bir dönem diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Barosu İstanbul Tören İstanbul Hukuk Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title