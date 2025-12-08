Haberler

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Valiliği'nin Sokakta Köpek Beslenmesine Yönelik Kısıtlamasına Karşı Dava Açtı

Güncelleme:
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Valiliği'nin sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklayan kararının iptali için dava açtığını açıkladı. Merkez, bu kararın hayvanlara zarar vereceğini ve hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Valiliği'nin 'sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının' iptali için dava açtıklarını duyurdu. Açıklamada, Valilik genelgesinin uygulanması halinde, "5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinde 'Yasaklar' başlığı altında düzenlenen 'hayvanı aç ve susuz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' fiilleri doğrudan gerçekleşecektir" denildi.

İstanbul Valiliği'nin 24 Kasım tarihinde kamuoyuna duyurduğu ve 'özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi'ni içeren genelge, daha önce 150 avukat tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilmişti. Avukatlar, Valilik makamının Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında suç işlediğini savunarak işlem yapılmasını istemişti. Hukuki girişim de İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden geldi. Merkez, İstanbul Valiliği'nin 'sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının' iptali için dava açtıklarını duyurdu. Açıklamada, Valilik genelgesinin uygulanması halinde, "5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinde 'Yasaklar' başlığı altında düzenlenen 'hayvanı aç ve susuz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' fiilleri doğrudan gerçekleşecektir" denildi. Açıklama şöyle:

"Valiliğin işlemi yetki gaspıdır, yok hükmündedir"

"İstanbul Valiliğinin sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının iptali için dava açtık. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu açık: Sokak hayvanlarına ilişkin karar alma yetkisi İl Hayvanları Koruma Kurulundadır. Valilik bu konuda tek başına karar alamaz. Bu nedenle valiliğin işlemi yetki gaspıdır, yok hükmündedir. Ayrıca bu kararın uygulanması halinde, 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinde "Yasaklar" başlığı altında düzenlenen 'hayvanı aç ve susuz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' fiilleri doğrudan gerçekleşecektir.

"Tüm yurttaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama bırakmaya çağırıyoruz"

Anayasa 137.madde çok nettir: 'Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz.' Dolayısıyla hukuka aykırı bu kararın uygulanması mümkün değildir. Tüm yurttaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama bırakmaya çağırıyoruz'

Kaynak: ANKA / Güncel
