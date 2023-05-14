İSTANBUL BAROSU'NDAN SAAT UYARISI

İSTANBUL Barosu sosyal medya hesabı üzerinden saat 17.00'da sona erecek oy kullanımıyla ilgili açıklama yaptı. Barodan yapılan açıklamada, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarı ile oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarı ile kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel