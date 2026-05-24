İstanbul Barosu: "Halk İradesine, Demokrasiye ve Hukuk Devletine Sahip Çıkıyoruz"

İstanbul Barosu, CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye karşı üç ayrı noktada basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu. Baro, 'Halk iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkıyoruz' açıklaması yaptı.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye karşı İstanbul'da üç ayrı noktada düzenlenecek basın açıklaması ve oturma eylemlerine katılacağını duyurdu. Baro, "Halk iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu, CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baro, bugün saat 19.00'da yapılacak basın açıklaması ve oturma eylemlerine katılacaklarını duyurdu.

Baro tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Serbest seçimler yoluyla iktidarın el değiştirmesini önlemek için yargının araçsallaştırılmasına, demokrasinin ve örgütlü siyasal katılım hakkının yok sayılmasına, hukuk devletinin askıya alınmasına karşı sessiz kalmayacağız."

Anayasal demokrasi ve hukukun yolunu açmak Baroların görevleri arasındadır. Demokratik siyasetten ve anayasal düzenden vazgeçmiyoruz. Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek basın açıklaması ve oturma eylemlerinde olacağız."

Kaynak: ANKA
