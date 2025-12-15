Haberler

Avukat Alpaslan Köybaşı'nın Ölümüyle İlgili İstanbul Barosu'ndan Açıklama

Güncelleme:
Kahramanmaraş Otogarı'nda ölü bulunan avukat Alpaslan Köybaşı'nın ölüm nedenine ilişkin İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, ölümün kalp krizi sonucu gerçekleştiği belirtildi ve mesleki ya da ekonomik nedenlerle bağlantılı olmadığı vurgulandı.

Haber: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Kahramanmaraş Otogarı'nda ölü bulunan avukat Alpaslan Köybaşı'nın ölümüne ilişkin bağlı bulunduğu İstanbul Barosu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği, mesleki ya da ekonomik nedenlerle bağlantılı olmadığı ve kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Üç gün önce Kahramanmaraş Otogarı'nda ölü bulunan avukat Alpaslan Köybaşı'yla ilgili yürütülen tartışmalar üzerine İstanbul Barosu'nca bir açıklama yapıldı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada meslektaşlarının ölümünün kalp krizi sonucu gerçekleştiği belirtildi ve "Doğrulanmamış bilgiler üzerinden yürütülen tartışmaların hem merhumun anısına hem de ailesinin yaşadığı derin acıya zarar verdiği açıktır" denildi. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Meslektaşımız Av. Alpaslan Köybaşı'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

"Yapılan görüşmeler ve teyitler doğrultusunda; meslektaşımızın vefatının kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği anlaşılmıştır"

Meslektaşımızın vefatı ile ilgili basın ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar üzerine, merhumun yine meslektaşımız olan ağabeyi Av. Zafer Köybaşı ile görüşülmüş, bu görüşmeler kapsamında, kamuoyuna yansıyan hususlar araştırılmış, söz konusu bilgiler gerek aile beyanları gerekse ilgili soruşturma makamlarından edinilen verilerle karşılaştırılmıştır. Yapılan görüşmeler ve teyitler doğrultusunda; meslektaşımızın vefatının kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği, vefatın mesleki ya da ekonomik nedenlerle bağlantılı olmadığı, ailesinin ilgisi ve desteğinden yoksun kalmadığı, vefat anında üzerinde yeteri miktarda para ve banka kartı olduğu, on gün otogarda kaldığı iddiasının doğru olmadığı, bu bağlamda kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.

"Doğrulanmamış bilgiler üzerinden yürütülen tartışmaların hem merhumun anısına hem de ailesinin yaşadığı derin acıya zarar verdiği açıktır"

İstanbul Barosu'nun meslektaşlarına yönelik destek mekanizmaları; başvuru, bildirim ya da Baromuzun durumdan herhangi bir şekilde haberdar olması halinde, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği ilkeleri gözetilerek işletilmektedir. Bu çerçevede, doğrulanmamış bilgiler üzerinden yürütülen tartışmaların hem merhumun anısına hem de ailesinin yaşadığı derin acıya zarar verdiği açıktır. İstanbul Barosu, meslektaşlarının sosyal, ekonomik ve psikolojik desteklere erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte; bu alanlarda yapılacak her türlü başvuruyu ciddiyetle ele almaktadır. Aynı zamanda, hiçbir meslektaşımızın kişisel yaşamına ilişkin doğrulanmamış iddialarla kamuoyu önünde tartışma konusu haline getirilmesini doğru bulmamaktadır"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

