İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA: 2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE AVUKAT GÖNÜLLÜ OLDU

İSTANBUL Barosu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 2 bin 500'ün üzerinde gönüllü avukat ile seçim güvenliği için görev başında olacak. İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Koordinatörü Avukat Süreyya Turan 'Vatandaşlar ve sandık görevlileri meslektaşlarımıza hukuki danışmanlık için başvurabilirler. Bir oy bile çok değerli. Vatandaşlarımız oylarını kullansınlar. Biz de olanlara hukuki anlamda destek olacağız" dedi.İstanbul Barosu, haftasonu yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için hazırlıklarını tamamladı. Seçim güvenliği konusunda eğitim alan 2 bin 500'ün üzerinde gönüllü avukat, vatandaşlara ve sandık görevlilerine yardımcı olmak için görev başında olacak.

'2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE AVUKAT GÖNÜLLÜ OLDU"

İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Koordinatörü avukat Süreyya Turan, 'İstanbul Barosu olarak öncelikle avukatlarımıza eğitimler verdik. Bize gönüllü olarak başvuran 2 bin 500'ün üzerindeki avukatımıza eğitim verdik. Onlara duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Cuma gününe kadar onların okullardaki görevlendirmeleri yapılıyor. Bu görevlendirmelerin ardından seçim günü sahada olacaklar" dedi.

'İSTANBUL BAROSU'NDA SABAH SAAT 06.00'DAN İTİBAREN KRİZ MERKEZİ OLACAK"

Seçim güvenliği konusunda herhangi bir sorun olursa gönüllü avukatların hukuki danışmanlık yapacağını söyleyen avukat Süreyya Turan 'Müdahil olduu anda orada hukuki olarak danışmanlık yapacaklar. Nasıl tanınacaklar ' İstanbul Barosu avukatlarının kimlikleri olacak yakalarında 'İstanbul Barosu Görevli Avukatı' diye. Vatandaşlarımız kurullarda görev alan görevliler de meslektaşlarımıza hukuki danışmanlık için başvurabilirler. Herhangi bir sorun çıkmaması için bugüne kadar elimizden gelen herşeyi yapmaya çalıştık. Eğitimleri verdik. Görevlendirmeleri yapıyoruz. Ayrıca seçim günü de sabah saat 06.00'dan itibaren İstanbul Barosu'nda kriz merkezi olacak. Telefonlarla gerek vatandaşlardan ve sahada olan avukat arkadaşlarımıza gelecek soruları için yardımcı olacak bir ekip olacak. Seçim Hukuku konusunda uzaman meslektaşlarımızdan oluşan . Ayrıca İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi de sahada olan avukatlarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda, hukuki destek verecekler" diye konuştu.