Üye Girişi
Haberler

İstanbul Barosu, Instagram'ın Erişime Kapatılmasına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu, sosyal medya platformu Instagram'ın erişime kapatılmasına tepki gösterdi. Baro, erişim engellemelerinin birçok kişi ve kurumu ticari açıdan mağdur ettiğini belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, sosyal medya platformu Instagram'ın erişime kapatılmasına tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, "Sosyal ağ platformları, ülkemizde geniş bir kesim tarafından habere erişim ile düşünce ve görüşlerin ifade edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam, pazarlama ve çeşitli ticari ilişkilerin geliştiği mecralardır. Bu tür platformların tamamına yönelik erişime engelleme kararları domino etkisi yaratarak birçok kişi ve kurumun ticari açısından mağdur etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu, sosyal medya platrofmu Instagram'ın erişime kapatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Sosyal ağ platformları, ülkemizde geniş bir kesim tarafından habere erişim ile düşünce ve görüşlerin ifade edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam, pazarlama ve çeşitli ticari ilişkilerin geliştiği mecralardır. Bu tür platformların tamamına yönelik erişime engelleme kararları domino etkisi yaratarak birçok kişi ve kurumun ticari açısından mağdur etmektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AYM ve AİHS teminatı anımsatıldı

"Anayasamızın 25 ve 26. maddelerinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesinde İfade Özgürlüğü açıkça tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. İnternete ve sosyal ağ platformlarına erişimin, Anayasamız ve AİHS ile teminat altına alınan ifade özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün ve bilgiye erişim hakkının kullanımı bakımından yaşadığımız dönemde vazgeçilmez hale geldiği, söz konusu temel hakkın esaslı bir unsuru olduğu da AYM ve AİHM kararlarında açıkça kabul edilmiştir. Yine Anayasamızın 13. maddesinde temel hakların özüne dokunulmaksızın ölçülülük ilkesine uygun olarak kanunla sınırlandırılabileceği ifade edilmiştir.

Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ekim 2023 tarihli ve E.: 2020/76; ?.: 2023/172 sayılı kararına istinaden BTK'nun resen internet sitesini kapatma yetkisi ilgili kanun maddesi iptal edilmek suretiyle Anayasa'ya aykırılığı sabit hale gelmiştir. İdari bir kurum Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen karar maddesine rağmen ısrarla karar alması hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir. Aynı zamanda BTK tarafından açıklanan erişim engeli tedbirinde katalog suçlar sebebi ile karar alındığı belirtilmiştir. Ancak ilgili platformun hangi eylemi sebebiyle suç işlediği ve/veya hangi gerekçe ile erişim engelleme kararı verildiği açıklanmamıştır.

Bunun dışında; ilgili sosyal medya platformunun şeffaflık ilkelerine aykırı tek taraflı eylemleri sebebiyle uluslararası arenada gerekli başvuru ve şikayetleri yerine getirerek hak arama süreci devam ettirilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Barosu Sosyal Medya Instagram İstanbul Hukuk Politika Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi can verdi

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi can verdi

 Galatasaray'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

Galatasaray'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı

Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title