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İstanbul Barosu, Instagram'a erişim kısıtlamasına tepki gösterdi

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İstanbul Barosu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim kısıtlaması getirilmesine tepki gösterdi. Baro açıklamasında, 'Erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını; bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz' denildi.

(İSTANBUL )- İstanbul Barosu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim kısıtlaması getirilmesine tepki gösterdi. Baro açıklamasında, "Erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını; bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz" denildi.

BTK'nın aldığı kararla Instagram'a dün erişim yasağı getirildi. İstanbul Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Engelleme kararının gerekçesi resmi olarak açıklanmamış olsa da ifade özgürlüğünün bir parçası olan bilgi ve iletişim özgürlüğünün korunması gerektiğini, Anayasa Mahkemesi'nin benzer durumlar için verdiği ihlal kararları dikkate alınarak ilgili sosyal ağa erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını; bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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