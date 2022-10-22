İstanbul Barosu Genel Kurulu… İlçe Seçim Kurulu'nun Oy Kullanabileceğine" Karar Verdiği Tutuklu Avukat Can Atalay, Cezaevinden Getirilmedi

İstanbul Barosu Genel Kurulu başladı. Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, tutuklu avukat Can Atalay’ın “oy kullanabileceğine” karar verdi. Ancak avukat Atalay, cezaevinden getirilmedi. Genel Kurul’un yapıldığı salona, Atalay’ın fotoğrafının da olduğu “Geziyi savunuyoruz” yazılı pankart asıldı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Barosu Genel Kurulu başladı. Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, tutuklu avukat Can Atalay'ın "oy kullanabileceğine" karar verdi. Ancak avukat Atalay, cezaevinden getirilmedi. Genel Kurul'un yapıldığı salona, Atalay'ın fotoğrafının da olduğu "Geziyi savunuyoruz" yazılı pankart asıldı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu bugün başladı. Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avukat Can Atalay, "anayasal oy kullanma hakkının yerine getirilmesi için genel kurula sevk edilmesini" veya "cezaevinde sandık kurularak oy kullanmasının temin edilmesini" talep etti. Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, Atalay'ın "tutukluluk halinin seçime katılmasına engel olmadığına" karar verdi. Ancak Atalay, oy kullanabilecek olmasına rağmen cezaevinden getirilmedi.

Genel Kurul'un Haliç Kongre Merkezi'ndeki salona, üzerinde Can Atalay'ın fotoğrafının da olduğu "Geziyi savunuyoruz" yazılı pankart asıldı.