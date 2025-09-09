İstanbul Barosu Davasında Duruşmanın Yeri Tartışmalı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ilk günü sona erdi. Duruşmaların Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi yerine Silivri'de yapılmasına karşı Anayasa'ya aykırılık itirazında bulunan Baro'nun talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Duruşmanın ikinci ve son günü ise yarın Silivri'de görülmeye devam edecek.

İstanbul Barosu başkan ve yönetim kurulunun "basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak", "basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 no'lu duruşma salonunda görüldü. Duruşmayı takip etmek üzere Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukuk kurumları ise Silivri'deydi.

Duruşmanın başka yerde yapılmasına ilişkin 36 sayfalık Anayasa'ya aykırılık itirazını mahkeme heyetine sunan baro, birçok maddeye aykırılık sebebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde bu norma karşı itiraz yoluna başvurulmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından inceleninceye kadar davanın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etti. Kaboğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nde sav ve hükmünden beklenmeyen, zincirleme hukuk ihalelerine şahit olduk. Duruşmaların Silivri'de olmasına baştan itibaren hep itiraz ettik." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti talebi reddetti

Savcılık, söz konusu talebin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti ise bir saatlik aranın ardından talebin reddine karar verdi. Ardından sanık avukatlarının beyanları alındı. Duruşma yarın aynı salonda saat 10: 00'da görülmek üzere ertelendi.

