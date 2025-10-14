İstanbul Barosu'dan Avukat Saldırısına Sert Tepki

(İSTANBUL) – İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, Bağcılar'da haciz işlemi sırasında avukat Adem Tekindağ'ın saldırıya uğramasına ilişkin "Tek bir tutuklama yeterli değildir, tüm failler tespit edilip adalet önüne çıkarılmalıdır. Savunma makamına yönelik saldırıların karşılıksız kalmaması gerekir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, Bağcılar'da haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukat Adem Tekindağ'a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı savunma makamına yönelmiş ciddi bir saldırıdır"

"Resmi haciz işlemi esnasında, kolluk kuvvetlerinin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleşen bu organize saldırı; tehdit, hakaret ve fiziki müdahaleleri içeren, savunma makamına yönelmiş ciddi bir saldırıdır. Yalnızca bir şüphelinin tutuklanması, saldırının toplu niteliği dikkate alındığında yetersizdir. Tanık beyanları, tutanaklar ve olay yeri bilgileri saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

"Tüm failler tespit edilip adalet önüne çıkarılmalı"

Olayın tüm yönleriyle titizlikle soruşturulması, saldırıya karışan tüm faillerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması, avukatlara yönelik saldırılarda cezasızlık politikalarına son verilmesi, savunma makamına yönelik hiçbir saldırının yanıtsız kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Meslektaşımız Av. Adem Tekindağ'ın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.