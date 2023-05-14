İstanbul Barosu, Avukatlara Okullardan ve İlçe Seçim Kurullarının Toplandığı Salonlardan Ayrılmamaları Çağrısında Bulundu

İstanbul Barosu, secim sonuçlarının huki güvenliği için gönüllü görev yapan avukatlara, okulların ve ilçe seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılmamaları çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, sandık sonuçlarının ilçe seçim kuruluna teslim edilip birleştirme tutanakları düzenlenene kadar hukuki ihtiyacın devam edeceğine vurgu yapıldı.

İstanbul Barosu, secim sonuçlarının huki güvenliği için gönüllü görev yapan avukatlara, okulların ve ilçe seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılmamaları çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, sandık sonuçlarının ilçe seçim kuruluna teslim edilip birleştirme tutanakları düzenlenene kadar hukuki ihtiyacın devam edeceğine vurgu yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimin hukuki güvenliğinin en önemli parçasının ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları olduğu belirtildi ve sonuçlara yönelik yapılan itirazların bu tutanaklarla yapılabileceğine işaret edildi. Paylaşımda, sandık sonuçlarının ilçe seçim kuruluna teslim edilip birleştirme tutanakları düzenlenene kadar hukuki ihtiyacın devam edeceği ve bu nedenle seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılmamanın önemli olduğu belirtildi.

"SEÇMEN İRADESİNİN SONUÇLARA DOĞRU YANSIMASI HAYATİ ÖNEMDEDİR"

İstanbul Barosu'nun, "Tüm Meslektaşlarımıza Çağrımızdır" başlıklı paylaşımı şöyle:

"Seçimin hukuki güvenliğinin en önemli parçası ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarıdır. Sonuç itirazları bu tutanaklarla yapılabilmektedir. Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler tarafından sonuç tutanaklarının fotoğrafı ya da fotokopisi ile yetinilmeyerek, bu kişilerce ıslak imzalı tutanakların teslim alınması, seçmen iradesinin sonuçlara doğru yansıması için hayati önemdedir. Sandık sonuçlarının ilçe seçim kuruluna teslim edilerek birleştirme tutanakları düzenlenene kadar hukuki destek ihtiyacı devam edeceğinden, okullardan ve ilçe seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılmamak önem taşımaktadır."