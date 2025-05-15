Zelenskiy, İstanbul'da Müzakere Heyeti Gönderecek

Zelenskiy, İstanbul'da Müzakere Heyeti Gönderecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da yapılacak görüşmelere heyeti göndermeye karar verdiğini belirterek, "ABD Başkanı (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da yapılacak görüşmelere heyeti göndermeye karar verdiğini belirterek, "ABD Başkanı (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik." dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gelerek basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da düzenlenecek Rusya- Ukrayna müzakerelerini değerlendiren Zelenskiy, Rusya'nın Türkiye'ye üst düzeyde bir heyet göndermediğini kaydetti.

Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesini gördükten sonra maalesef gerçek müzakereler konusunda çok ciddi olmadıklarını görüyoruz." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki heyeti İstanbul'a göndereceğini açıklayan Zelenskiy, "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, bu kararı ayrıca ateşkesin sağlanması ve savaşı sona erdirmek için verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Ukrayna heyetinin 15-16 Mayıs'ta Türkiye ve ABD heyetleri ile bir araya gelmesini konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "ABD'li, Türk ve Ukraynalı gruplarla toplantı yapacağız." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, öncelikle koşulsuz ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün tarafların, müzakerelere hazır olduğunu göstermesi gerektiğine inanıyorum. İlk adımın koşulsuz ateşkes olması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ateşkes gibi kararların devlet liderleri seviyesinde alınması gerektiği yönündeki kararı da görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım." diye konuştu.

Zelenskiy, konuşmasında "Bugün teknik heyetler düzeyinde, liderler olmadan koşulsuz ateşkes sağlanabilirse, bunda sorun yok. Tartışmaya gerek yok, ilk adım olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki görüşmelerde, ateşkesin sağlanması için ilk adımın atılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "İlk adımı atmalıyız. Eğer başlamazsak savaş uzun yıllar sürebilir." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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