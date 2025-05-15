İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki görüşme öncesi birbirini suçladı

İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya ve Ukrayna, İstanbul'daki görüşme öncesi birbirini suçladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğindeki İstanbul Barış Müzakereleri öncesi birbirini suçlayan karşılıklı açıklamalar yaptı.

Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğindeki İstanbul Barış Müzakereleri öncesi birbirini suçlayan karşılıklı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile yapacakları müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, müzakereler için üst düzey heyetle geldiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı eleştirerek "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu açıklamaya tepki göstererek Zelenskiy'nin "palyaço" ve "başarısız" olduğunu belirtti.

Bunun üzerine açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenskiy ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretler yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, alay konusu haline ilk kez gelmiyor. Ayrıca, Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığınca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Zelenskiy'nin acınacak biri olduğu ve İngiltere tarafından yönetildiği" yönünde açıklama yaptı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi

Ön anlaşma yaptı iddiası! Resmi açıklama geldi
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Üniversitede bir garip olay! Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi

Öğretim görevlisinin yaptığını gören öğrenci ders ücretini geri istedi
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı

Saatin sinyali hırsıza götürdü! GPRS ile takip edip baskın yaptılar
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.