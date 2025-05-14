İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Ruslar, müzakerelerden Türkiye'nin desteğiyle barış çıkacağını umuyor

Ruslar, yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerin Türkiye'nin desteğiyle barışla sonuçlanmasını bekliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya koşulsuz ve doğrudan müzakereleri 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatmayı teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliğini yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Başkent Moskova sakinleri, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleriyle ilgili beklentilerini anlattı ve Ankara'nın bu konudaki girişimlerini değerlendirdi.

" Türkiye'ye çabalarından dolayı minnettarım"

Soyadını vermek istemeyen Vasiliy, İstanbul'daki görüşmelerden barış beklediklerini dile getirerek, "Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını bilemiyorum. Nasıl olsa kararlar hükümetimiz tarafından alınıyor. Ancak barışın sağlanmasını istiyorum. Çünkü her iki tarafın büyük kayıpları var. Herkes bu durumdan yoruldu. Sadece iki ülke değil, tüm dünya barış istiyor. Dolayısıyla görüşmelerin en az 30 gün ateşkesle, devamında da nihai barışla sonuçlanacağını umuyorum." dedi.

Türkiye'ye bu konudaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu anlatan Vasiliy, " Türkiye, bu savaşı mümkün olduğunca hızlı şekilde sonlandırmaya çalışıyor ve müzakereler için yer sunuyor. Türkiye, bu konuda yardımcı olmayı başarırsa, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha iyi olacak, Türkiye ve Türk halkına daha fazla saygı gösterilecek." diye konuştu.

"Türkiye'nin savaşan iki tarafı birleştireceğini umuyorum"

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi öğrencisi Sona Bahşiyeva, müzakereler için Türkiye'nin adres gösterilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Türkiye, arabuluculuk rolünü üstleniyor. Çünkü bu konu Türkiye'yi de bir nevi ilgilendiriyor. Tarih açısından Rusya ve Türkiye birbirine bağlı. İki ülke arasında asırlardır devam eden bağlar var. Ayrıca Türkiye, dünyada coğrafi açıdan stratejik konuma sahip." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağı umudunu paylaşan Bahşiyeva, "Müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağını umuyorum. Çünkü özellikle ABD'de Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle savaşın sona ereceğine ilişkin koşullar oluştu. Trump, söz konusu meseleye dair endişelerini defalarca dile getirdi. Bu durumda bağlayıcı güç olan Türkiye'nin savaşan iki tarafı birleştireceğini ve savaşın sonlandırılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bahşiyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin çözümüne yönelik girişimlerine değinerek, şunları söyledi:

"Erdoğan, iki taraf arasında dengenin sağlanmasına yönelik siyaset izliyor. O, Batı Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında güç dengesini korumaya çalışıyor. Eğer Erdoğan, müzakerelerin İstanbul'da gerçekleşmesi sayesinde meselenin çözümü konusunda yardımcı olabilirse, bu çok olumlu karşılanacak. Uluslararası toplum ve Türk halkı onun (Erdoğan) müzakerelere katkılarını takdir edecek."

"Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesini istiyorum"

Rus vatandaşı Natalya da Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesini istediğini vurgulayarak, "Müzakerelerin hangi ülkede ve kimin desteğiyle gerçekleşeceği benim için önemli değil. Önemli olan sonuca varılması. Eğer her iki taraf da masaya oturursa, birbirine karşı adım atmış olur. Türkiye'nin desteğiyle bu gerçekleşirse, bunu memnuniyetle karşılayacağım." dedi.

Moskova sakini Oleg ise savaşın üç yıldır sürdüğünü ve er ya da geç sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin bu süreçteki arabuluculuk rolünü olumlu karşıladığını kaydeden Oleg, "Türkiye ve Erdoğan, meselenin çözümüne katkıda bulunabilirse bu olumlu bir gelişme olacak. Her arabulucu bir artıdır." diye konuştu.