İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rus uzmanlar, Ukrayna ile yapılacak müzakereleri değerlendirdi

Rus uzmanlar, yarın İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakereleri olumlu bir gelişme olarak nitelendirerek, Türkiye'nin müzakereler için uygun bir yer olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliğini yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevirdi.

Rus uzmanlar, AA muhabirine, müzakerelerle ilgili beklentilerini anlattı ve Türkiye'nin meselenin çözümüne yönelik girişimlerini değerlendirdi.

" Türkiye, tarafsız yaklaşımdan dolayı müzakereler için uygun bir yer"

Rusya'daki Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, Rus tarafının Ukrayna'ya yapıcı bir teklif yaptığını belirterek, "Rusya, krizin temel nedenlerini ortadan kaldıracak nihai bir anlaşmaya varmak istiyor. Bu nedenle müzakerelerin yapıcı ve profesyonel şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü bu, bir sirk gösterisi değil. Anlaşma üzerinde çalışmalar yapıldıktan sonra ancak liderler görüşüp belgeye imza atabilir." dedi.

Ukrayna ve bazı Batı ülkelerinin müzakereler öncesi ateşkesin sağlanması için uğraştığına dikkati çeken Solonnikov, ateşkesin Ukrayna'nın silahlandırılması için kullanılacağı, bu nedenle de Rusya'nın buna izin vermeyeceği görüşünü paylaştı.

Solonnikov, "Tarihteki savaşlar döneminde ilk önce müzakereler yapıldı, bunun ardından çatışmalar durduruldu. Ciddi meseleler ancak bu şekilde çözülüyor. Ateşkesin yeniden silahlanmak için kullanılması manipülasyon ve barış fikrine karşı. Bu senaryo Rusya için uygun değil. Rusya müzakerelere açık ancak bunun yapıcı şekilde yapılmasını istiyor." diye konuştu.

İngiltere'nin Ukrayna'yı Rusya ile 2022'de İstanbul'da sağladığı anlaşmalardan vazgeçmeye ittiğine işaret eden Solonnikov, Kiev yönetiminin özgür şekilde hareket edemediğini söyledi.

Solonnikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin çözümüne yönelik girişimlerine ilişkin ise "Erdoğan, dengeli siyaset izliyor, her iki tarafla da etkileşim halinde bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye, sergilediği tarafsız yaklaşımdan dolayı müzakereler için uygun bir yer." şeklinde konuştu.

"Tarafların müzakere masasına tekrar oturması olumlu bir gelişme"

Rusya'daki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova, müzakerelerin yeniden başlatılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak bunun barışa yönelik ilk adım olduğunu belirtti. Grevtsova, şöyle devam etti:

"Müzakerelerin uzun bir aradan sonra yeniden başlatılması, mucizeye ve çatışmaların tamamıyla durdurulmasına yol açamaz. Bunu yapmak çok zor olacak. Çünkü her iki tarafın da çözüme dair yaklaşımları ve görüşleri farklı. Ancak tarafların müzakere masasına tekrar oturması olumlu bir gelişme. Müzakerelere ihtiyaç var. Bu, gelecekte barışın sağlanacağına ve çatışmaların durdurulacağına dair umut vadediyor."

Grevtsova, Rusya'nın Ukrayna ile Mart 2022'de İstanbul'daki görüşmelerde elde ettiği sonuçların uygulanması için uğraştığını ancak bu sefer elinin daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Kiev'in müzakerelere başlamadan önce 30 gün süreyle ateşkesin sağlanmasını istediğine dikkati çeken Grevtsova, ateşkes için ilk önce müzakerelerin yapılması, Ukrayna'nın müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakerelere katılarak "şov" yapma derdinde olduğunu söyleyen Grevtsova, müzakerelere çalışma gruplarının katılmasının faydalı olacağını belirtti.

Grevtsova, "Uzlaşıya varılması için zeminin hazırlanması gerekiyor. Bundan sonra ancak en üst düzeyde görüşmeler için hazırlıklar yapılabilir. Ancak tek seferde sonuç elde edilemeyebilinir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un müzakereler için adres gösterilmesinin tesadüf olmadığına işaret eden Grevtsova, "İstanbul, ulaşım açısından taraflar için uygun bir yer. Ayrıca, Türkiye bu meseleye tarafsız bir yaklaşım sergiliyor. Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy ile ilişkileri iyi. Bu nedenle taraflar müzakerelerde kendini rahat hissedebilir." dedi.

"Bu, Türkiye ve Erdoğan için büyük bir başarı"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) öğretim görevlisi Kamran Gasanov, ABD'de Rusya için sağduyulu bir yönetimin iktidara geldiğini, Ukrayna krizini çözmeye hazır olduğunu, bunun da Putin'i böyle bir teklifte bulunmayı teşvik ettiğini anlattı.

Rusya'nın müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ancak kendi çıkarları doğrultusunda buna hazır olduğunu söyleyen Gasanov, Zelenskiy'nin Putin'e 15 Mayıs'ta Türkiye'de bir araya gelme çağrısında bulunduğuna dikkati çekti.

Gasanov, "Putin-Zelenskiy görüşmesinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Rusya, Mart 2022'de olduğu gibi askeri ve diplomatik yetkililerden oluşan heyet gönderebilir. Putin, ancak bu görüşmelerde bir sonuç elde edilirse, Zelenskiy ile görüşerek nihai barış anlaşmasına imza atabilir." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında Mart 2022'de de İstanbul'da müzakerelerin yapıldığını anımsatan Gasanov, müzakerelerin tekrar Türkiye'de gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Gasanov, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye ve Erdoğan için büyük bir başarı. Ankara, önemli arabuluculuk rolünü tekrar sahiplendi. İstanbul'da barış anlaşmasının sağlanması durumunda, Erdoğan'ın uluslararası arenadaki itibarı daha da yükselecek. Böylece Erdoğan hem dış hem de iç siyasette başarı elde edecek."