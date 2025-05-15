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İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna'yı Dışişleri Bakanı Sybiha ve Savunma Bakanı Umerov temsil edecek

İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna'yı Dışişleri Bakanı Sybiha ve Savunma Bakanı Umerov temsil edecek
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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya- Ukrayna barış müzakerelerinde Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

??Rusya-Ukrayna Savaşı ve müzakereler

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Türkiye tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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