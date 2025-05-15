İstanbul Barış Müzakereleri için Görüşme Planı Henüz Belirlenmedi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul Barış Müzakereleri'nde henüz saatlendirilmiş bir görüşme olmaması nedeniyle bir ertelemenin de söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen İstanbul Barış Müzakereleri için henüz saatlendirilmiş bir görüşme olmaması nedeniyle bir ertelemenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Teknik düzeydeki bir Rus heyeti ile bazı ABD'li yetkililerin İstanbul'da olduğunu bildiren kaynaklar, herhangi bir düzeyde kesinleşen bir görüşme olduğunda bunun kamuoyuna bildirileceğini paylaştı.