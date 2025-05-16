İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Çin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine desteğini yineledi

İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Çin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine desteğini yineledi
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Çin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında başlayan barış müzakerelerine desteğini bir kez daha dile getirdi.

Çin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında başlayan barış müzakerelerine desteğini bir kez daha dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in barışı teşvik etmeye yönelik tüm çabaları ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri desteklediğinin altını çizen Sözcü Lin, "Umarız taraflar herkesin kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasına ulaşmak için çalışmayı sürdürür." dedi.

Lin, Ukrayna sorununa diyalog ve müzakere yoluyla nihai bir siyasi çözümün bulunmasını umduklarını belirtti.

İstanbul Barış Müzakereleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ankara'da bekleyeceğini açıklayarak, 15 Mayıs'ta Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Öte yandan, Putin, müzakereler için İstanbul'a Rus heyetini göndermiş, Türkiye'ye gelmemişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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