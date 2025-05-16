İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Bakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir." dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya- Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında hitapta bulundu.

"Güçlü taahhütlerin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." diyen Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çağrılarına kulak vermiş olmalarını önemli bulduklarını söyledi.

Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmalarının bugünkü kritik aşamayı mümkün kıldığını belirterek, "Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine, kendileri kendi iradeleriyle karar vereceklerdir." diye konuştu.

En başından beri savaşı nasıl sona erdirebilecekleri konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ankara ziyareti, müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur." dedi.

Fidan, görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

"Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız"

Fidan, toplantının, Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk doğrudan temas niteliği taşıdığına işaret ederek, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı can almaya devam ederken, ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Fidan, "Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu bilhassa vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı, yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz." diye konuştu.

Fidan, bu görüşmelerin, bir liderler toplantısının temelini oluşturması açısından da oldukça önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum. Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarımızla her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum."

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Türk heyetinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer yer alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer bulunuyor.