İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - ABD Başkanı Trump: 'Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık'

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a doğru yola çıkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.

Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin "Putin orada olmamı istiyor. Bu, bir olasılık." dedi.

Başkan Trump, "Ben orada olmazsam (Putin) orada olur mu, bilmiyorum." diye konuştu.

Trump'ın Şara ile görüşmesi

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin "Harika, genç, çekici, sert biri, güçlü bir geçmişi var. Savaşçı. İyi bir şansı var gibi görünüyor. İyi dostum (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile konuştum, (Şara'nın) başarılı olacağını düşünüyor. Burası (Suriye) yıkılmış bir ülke." ifadelerini kullandı.

"Biz olmasaydık esirler hayatta olmazdı"

Trump, ABD'nin Hamas ile uzlaşıya varması sonucu Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın 12 Mayıs'ta serbest bırakılmasına ilişkin, "İsrailliler de yoğun biçimde savaştı ama asıl başarı bize ait. Biz olmasaydık, Idan Alexander hayatta olamazdı. Biz olmasaydık esirlerin hiçbirisi hayatta olmazdı." dedi.

Bölge ülkelerine seyahatinde İsrail'i ziyaret etmemesi sorulan Trump, bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerin İsrail'in lehine olacağını savunarak, "Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını İsrail'e bildirdiklerini" söyledi.

??Rusya-Ukrayna Savaşı ve müzakereler

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.