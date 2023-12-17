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İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 5,74 arttı

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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, barajlardaki doluluk oranının bir günde yüzde 5,74 arttığını duyurdu. Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barajlarda yağmur bereketinin devam ettiğini belirtti.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, barajlardaki doluluk oranının bir günde yüzde 5,74 arttığını duyurdu.

Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barajlarda yağmur bereketinin devam ettiğini belirtti.

Başa, "Dünkü yağışlarla barajlarımız bir günde 50 milyon metreküpe yakın su alarak doluluk oranı yüzde 41,71'den yüzde 47,45'e ulaştı. Böylece son 10 yılın aralık ayı ortalamasının (yüzde 45,92) üzerine çıkmış olduk. Barajlarımızda 412 milyon 209 bin metreküp suyumuz mevcut." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şafak Başa İSKİ Haberler

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