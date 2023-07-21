İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 40'ın Altına Düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kaydedildi. Sıcaklar ve artan su kullanımı nedeniyle barajlardaki su seviyesi alarm veriyor.

İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 40'ın altına düştü. Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklarla birlikte doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam, 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 ölçülmüştü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 39.84'E DÜŞTÜ

İstanbul'un barajları artan sıcaklıklar ve yağışsız günlerin ardından alarm vermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84'e düştü. 2022 yılında, 21 Temmuz itibariyle doluluk oranı yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü.

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

Terkos Yüzde 28.43