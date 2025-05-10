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İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 79,93'e Düştü

İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 79,93'e Düştü
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 79,93 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 1 Nisan'da yüzde 80'in üzerine çıkarken, şu anda 693,74 milyon metreküp su seviyesi kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 79,93 olarak ölçüldü.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Nisan'da yüzde 80'in üzerine çıkan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla bunun altına düştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 79,93 ölçülürken kentte dün günlük su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 276,91 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 693,74 milyon metreküp seviyelerinde kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranları bugün Alibey'de yüzde 59,97, Terkos'ta yüzde 79,97, Elmalı'da yüzde 92,37, Darlık'ta yüzde 82,15, Ömerli'de yüzde 92,29, Büyükçekmece'de yüzde 70,52, Sazlıdere'de yüzde 57,65, Istrancalar'da yüzde 53,39, Kazandere'de yüzde 92,25, Pabuçdere'de ise yüzde 91,63 olarak ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 10 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 95,07, 2016'da yüzde 82,84, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 87,92, 2019'da yüzde 89,82, 2020'de yüzde 69,3, 2021'de yüzde 78,36, 2022'de yüzde 86,23, 2023'te yüzde 49,44, 2024'te yüzde 83,12, 2025'te yüzde 79,93 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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