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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor

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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti.

p>İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranları da düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.

ALİBEYKÖY BARAJINDA BİR ÇOK ALANDA KEÇİLER VE KOYUNLAR OTLUYOR

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25.62 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

İKİ BARAJ ADETA KURUDU

İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemli barajlarından Ömer'li barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;

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Alibeyköy barajı                                                                          Yüzde 25.62

Büyükçekmece                                                                           Yüzde  28.92

Darlık                                                                                            Yüzde  62.01

Elmalı                                                                                           Yüzde 38.11

Istrancalar                                                                                     Yüzde  28.9

Kazandere                                                                                    Yüzde 3.62

Ömerli                                                                                            Yüzde 76.7

Papuçdere                                                                                     Yüzde 3.35

Sazlıdere                                                                                   Yüzde 29.38

Terkos                                                                                             Yüzde  37.89


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

İstanbul İSKİ Güncel Haberler

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