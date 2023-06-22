İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti.