İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor
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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları havaların ısınmasıyla birlikte düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında keçiler ve koyunlar otlarken, Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Ömer'li barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.
BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR
İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.
ALİBEYKÖY BARAJINDA BİR ÇOK ALANDA KEÇİLER VE KOYUNLAR OTLUYORİstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçek kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25.62 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, artık keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.
İKİ BARAJ ADETA KURUDUİstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemli barajlarından Ömer'li barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;---------------Alibeyköy barajı Yüzde 25.62Büyükçekmece Yüzde 28.92Darlık Yüzde 62.01Elmalı Yüzde 38.11Istrancalar Yüzde 28.9Kazandere Yüzde 3.62Ömerli Yüzde 76.7Papuçdere Yüzde 3.35Sazlıdere Yüzde 29.38
Terkos Yüzde 37.89