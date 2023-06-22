İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Düşüyor

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları havaların ısınmasıyla birlikte düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında keçiler ve koyunlar otlarken, Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Ömer'li barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.