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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor

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İstanbul'da yağışlı sistemlerin etkisiyle barajlardaki doluluk oranları hızla artıyor. Bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 58.91 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerileyen doluluk oranı, şu anda yüzde 60'a dayandı. Büyükçekmece Barajı da bu artıştan olumlu yönde etkilendi.

İSTANBUL'da yağışlı sistemlerin birbiri ardında gelmesiyle barajlardaki doluluk oranlarındaki artış hızla sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı  yüzde 58.91 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası yağışlardan payını aldı. Baraj gölündeki doluluk oranı yüzde 51.08'e yükselirken çöle dönen alanlar yeniden suyla doldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A DAYANDI

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 60'a dayandı.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 58.91'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti. İSKİ'nin istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalama yüzde 30.82 olarak ölçülmüştü.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı, bu artıştan olumlu yönde etkilendi. Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar gerileyen ve adeta kuruyan baraj gölü havzası adeta çöle dönmüştü. Daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda otomobillerle rahatlıkla ilerlenebilir hale gelmişti. Barajdan su alımı İSKİ tarafından kesilmişti. Ancak yağışlarla birlikte hızla dolmaya başlayan baraj gölünde bugün ölçülen baraj doluluk oranı yüzde 51.08 olarak ölçüldü.  Çöle dönen alanlar tekrar suyla kavuştu. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi. İstanbul'un barajlarının en dolu olanı yüzde 84.05 doluluk oranıyla Elmalı barajı oldu. Bu barajı yüzde 77.76'le Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre şu anda doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 26.43 ile Papuçdere barajı oldu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı                                yüzde 84.05

Ömerli                                yüzde 77.76

Darlık                                 yüzde 73.37

Alibeyköy                           yüzde 69.45

Istrancalar                          yüzde 48.58

Büyükçekmece                 yüzde 51.08

Terkos                               yüzde 48.95

Kazandere                         yüzde 42.49

Sazlıdere                           yüzde 41.37

Papuçdere                        yüzde  26.43

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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