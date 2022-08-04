Son dakika haber! İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE YANGIN,HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR-3

Yangın, Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor. Tahliye edilenler, Topkapı Üniversitesi Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinin bahçesine getirildi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel
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