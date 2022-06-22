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Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Balık restoranında silahlı kavga, bir kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre ÜSKÜDAR Balıkçılar Çarşısı'nda bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı.

ÜSKÜDAR Balıkçılar Çarşısı'nda bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı. Restoranın ortağı Muharrem Tekdal, "Bu ilk olay değil, beni de darbetmişlerdi. Sabah dükkanı gasbetmeye gelmişler, ortağımla tartışmışlar, biri yaralanmış" dedi. Restoran sahibi Cengiz Y. gözaltına alınırken, Doğan T. hastanaye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restorana sabah erken saatlerde, bir grupla birlikte gelen Doğan T., iş yerinin sahibi Cengiz Y. ile tartıştı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Doğan T. ve yanındakiler, Cengiz Y.'yi darbetti. Cengiz Y. restoranda bulunan silahı alarak Doğan T.'ye ateş açtı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Doğan T, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan Y., tedavi altına alındı. Polis ekipleri restoran çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"DÜKKANI GASBETMEYE GELMİŞLER"

Restoranın ortağı Muharrem Tekdal, "Sabah dükkanı gasbetmeye gelmişler. Ortağımla tartışma yaşamışlar, biri yaralanmış. Yanına aldığı 5 kişiyle dükkanı gasbetmeye çalışmış. Bu ilk olay değil, öncesinde de beni darbetmişlerdi. Aynı kişiler hakkında mahkemede şikayet dosyalarımız var" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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