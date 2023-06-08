Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

İstanbul Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncel Haberler

E-5 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada araçlardaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 EEL 169 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 KE 0839 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yola düşen kamyonet, 34 YT 6813 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazada aynı yönde ilerleyen bir motosiklette panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Yenibosna İstanbul Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title