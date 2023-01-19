İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE MARMARAY ÜST GEÇİDİNE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

BAKIRKÖY'de seyir halindeki TIR, Marmaray üst geçidine çaparak devrildi. Şoför yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafik tek yönlü kapatıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Çolak yönetimindeki 34 NTU 44 plakalı ev eşyası yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçtan hafif yaralı olarak çıkan şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, TIR kaldırılıncaya kadar yolu tek yönlü trafiğe kapattı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.