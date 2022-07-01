İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE İŞ HANININ ÇATISINDA YANGIN

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Vedat BAYRAKTAR- Oğuzhan UYSAL- Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - BAKIRKÖY'de iş hanının çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 16.40 sıralarında İstanbul Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş hanının çatısında çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevli şekilde yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangını izleyenler nedeniyle cadde üzerinde yoğunluk oluşurken, çıkan yangın havdan da görüntülendi.

"ALEVLİ ŞEKİLDE YANIYORDU"

Görgü tanığı Hüseyin Çakır, "Binanın çatısında yangın çıktı itfaiye ekipleri geldi. Herhangi bir can kaybı yok. Alevli şekilde yanıyordu itfaiye ekipleri hemen geldi müdahale etti." dedi. Daniel Yıldırım ise, "Sahil tarafındaydık aşırı kara dumanları gördük geldik. Çatı kısmı baya yanıyordu bilinmeyen bir sebep. İtfaiye geldi geldi polis geldi söndürdüler ama arka tarafı çok yandı." diye konuştu. Olayda yaralanan olmazken çatıda maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel