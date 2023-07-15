İstanbul Bakırköy'de Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

İstanbul Bakırköy'de bir inşaat alanında göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.

İstanbul Bakırköy'de, inşaat alanında beline kadar göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi Aksu Osmaniye Yolu Sokak'taki 5 katlı binanın, 3 gün önce kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımına başlandı.

Binanın bulunduğu alanda sulama yapan bir işçi, düşen ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştü. İşçi, bu sırada üstüne düşen taş ve molozlar nedeniyle beline kadar göçük altında kaldı.

Çevredekiler, Mehmet Turgut isimli işçinin durumunu fark ederek, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü'nün yanı sıra Bakırköy Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de olay yerine gelerek, ekiplerin enkazdaki çalışmalarını takip etti.

Sağlık ekiplerince İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen işçinin, bacağında ezilme olduğu tespit edildi.

İnşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.

Görgü tanığı olayı anlattı

Çevre sakini Kemal Berker, yaklaşık 40 yıllık olan 5 katlı binada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım ekiplerinin çalıştığını söyledi.

Ekipte çalışan işçinin, ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştüğünü anlatan Berker, molozların üzerine yığılması sonucu işçinin beline kadar çukurda kaldığını kaydetti.

İnşaatta çalışanların, AFAD, ambulans ve itfaiyeye haber verdiğini aktaran Berker, ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini ifade etti.