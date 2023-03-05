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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE EVDEN 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALDI, TAKSİYLE KAÇTI

Güncel Haberler

BAKIRKÖY'de girdiği bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli Bahçelievler'de kaldığı evde gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de girdiği bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli Bahçelievler'de kaldığı evde gözaltına alındı. Yanında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli E.Ç., tutuklandı.

Basınköy Mahallesi'ndeki bir evden, 1 Mart Çarşamba günü hırsızlık yapıldı. Evdeki değerli eşyaları ve yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası alan şüpheli, taksiyle uzaklaştı. Polis yaptığı çalışmada, E.Ç.'nin ticari taksiyle Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşadığı eve gittiği tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde ve 3 adet dolu fişek ele geçirildi. E.Ç. 'Evden hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli E.Ç.'nin hırsızlık sonrası taksiye binip gittiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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