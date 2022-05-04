İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI - Haberler

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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE APARTMAN BAHÇESİNDEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de binanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli yakalandı.

BAKIRKÖY'de binanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan şüpheli yakalandı. Bisikleti evine götürdüğü belirlenen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde 26 Nisan Salı günü saat 17.30 sıralarında binanın bahçesinden, değeri 7 bin TL olduğu öğrenilen elektrikli bisiklet çalındı. Bina çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirlenen A.U.(20) isimli şüpheli, 28 Nisan Perşembe günü gözaltına aldı. Çaldığı bisikleti evinde sakladığı belirlenen şüpheli A.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bisiklet sahibihe teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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