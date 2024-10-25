Bakanlar, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı Ziyaret Etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Töreni'nin ardından TUSAŞ standını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Töreni'nin ardından TUSAŞ alanına ziyarette bulundu. Burada hatıra fotoğrafı çektiren bakanlar, stantları gezerek savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi aldı. Fuar alanında vatandaşlarla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenler ile poz verdi.