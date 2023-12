İSTANBUL-BAKAN YUMAKLI: TÜRKİYE ADETA DÜNYANIN YILDIZI HALİNE GELDİ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı KASTEXPO 3. Ticaret Fuarı'nın açılışına katıldı. Yumaklı, "Uluslararası arenada ortaya koyduğumuz performansla Türkiye adeta bulunduğu coğrafyanın değil dünyanın yıldızı haline geldi" dedi.

Bu yıl 3. 'sü düzenlenen KASTEXPO Ticaret Fuarı 13 Aralık'ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Aslan, Kastamonu Belediye Başkanı Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Değerli kardeşlerim buraya bir şehit cenazesinden geldim. Yirmi beş yaşında bir evladımız, biz özgürce bu ülkede yaşayalım diye, özgürce ticaretimizi yapalım diye, istediklerimizi, arzu ettiklerimizi yapabilelim diye kendi hayatından vazgeçti. Elbette tek başına değildi. Onun şehadetine kadar bu memleket için, bu toprak için hayatını gözünü kırpmadan feda eden binlerce şehidimiz oldu. Bu milletin insanı, biz biliyoruz ki gözünü kırpmadan canını feda eder" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÜLKEMİZİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Yumaklı, "Elbette biz ülkemizi hep beraber inşa edeceğiz. İş insanlarımızın iş dünyamızın siz kıymetli aktörleriyle beraber geleceğimizi inşa ederken de elbette bundan gurur duyacağız. Ben şahsen iş dünyasından gelmiş birisi olarak, piyasa şartlarını çok iyi bilen birisi olarak elbette ticaret yapmanın zorluğunu hissediyorum en az sizin kadar. Ancak şunu da biliyorum ki, bu gelişmenin her alana yayılabilmesi için güçlü bir girişimcilik şarttır. Zira üretimin lokomotif gücü dahası siz kıymetli kahraman girişimcilerimizdir. Bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE ADETA BULUNDUĞU COĞRAFYANIN DEĞİL DÜNYANIN YILDIZI HALİNE GELDİ"

Yumaklı, "Son yirmi bir yıllık süreçte ülkemizde birçok değişiklik oldu. ve her şeyden önemlisi uluslararası arenada ortaya koyduğumuz performansla Türkiye adeta bulunduğu coğrafyanın değil dünyanın yıldızı haline geldi. Bir covid salgını yaşadı bütün dünya o dönemlerden geçtik bütün dünyayı salladı. Ama bizi sadece o değil 6 Şubatta ki depremler ile beraber hakikaten çok zorlayan, bize hasar veren kısmen ülkemizin ekonomisini istikrarlı bir büyüme için engel olacağını düşündüğümüz bir süreci yaşadık. Ama elhamdülillah çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim iş insanlarımız her ortama uyum sağladıkları gibi bu güç ortama da uyum sağladılar ve bugün ülkemizin gelişimi için daha iyiye daha öteye gidebilmesi için o psikolojiden çıktılar ve başarı hikayeleri yazmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Yumaklı, "Üretimi ve verimliliği artırmak için, işsizliği azaltmak için ki en son açıklanan veriler ile uzun zamanların en iyi rakamlarına ulaştık. Her imkanı, her ihtimali değerlendirmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bütün girişimcilerimizle beraber, siz kıymetli iş insanlarımızla beraber inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Tarım ve sanayinin entegrasyonunu inşallah maksimum düzeye getireceğiz. Bizler her aşamada üreticilerimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Bir Kastamonulu olarak bu konularda siz kıymetli hemşerilerime, iş insanlarımıza güveniyorum" dedi.