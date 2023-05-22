İSTANBUL-BAKAN VARANK: ÖYLE BİR YENECEĞİZ Kİ, KEMAL KILIÇDAROĞLU TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tabela Mahallesinde, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Varank, "Değerli kardeşlerim. Bakınız buraya neyle geldik? Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Beğendiniz mi? Güzel değil mi? Şimdi, biz bunu ilk ilan ettiğimiz andan itibaren, hatırlayın birileri ne dedi? Biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız dediğimizde birileri ne dedi? Yapamazsınız dediler. Biz araçları tanıttık. Dediler ki 'hani bunun fabrikası nerede?' Fabrikanın temelini attık. Dediler ki bu fabrika bitmez. Fabrikayı bitirdik, dediler ki, İyi de bunun içerisinde üretim bantları yok. Araçları yollara çıkardık. Bu sefer ne dediler? Bu araçlar İtalya'dan geliyor dediler. ya karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki. Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Ama Gemlik, Bursa'da, Türkiye'de, işte değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık hikayesi de, Türkiye'nin otomobilinin hikayesine çok benziyor. O hangi hizmeti yapmak istediyse, hangi yatırımı gerçekleştirmek istediyse, hangi hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak istediyse onun karşısına dikildiler. Yaptırmayız dediler. Yapamazsınız dediler. Biz buna karşıyız dediler. Ama o durdu mu? Durmadı. Bu muhalefeti dinledi mi? Dinlemedi. Çünkü onun bir sevdası var. Onun sevdası bizim milletimizle, aziz vatandaşlarımızla bu millet her şeyin en iyisine layık diyerek yoluna devam etti" dedi.

"28 MAYIS'TA ONLARIN KABUSUNU DA BİZ BİTİRECEĞİZ"

Bakan Varank, "İşte seçim boyunca aziz milletimizi, vatandaşlarımızı kandırdılar. Ama sadece seçim boyunca değil ha. Seçim gecesi de kandırdılar. Hepiniz izlediniz. Kılıçdaroğlu çıktı ne dedi? Biz öndeyiz dedi. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş ekranlara çıkıp ne dedi? Biz kazanıyoruz dedi. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Bize güvenin dediler. Gece yarılarına kadar ekranlara çıkıp yalan söylediler. Ama yalanları ortaya çıktı. Kim kazandı? Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Hem de 2 buçuk milyon oy farkıyla, senin önüne geçti. Şimdi aziz kardeşlerim. Bu insanlar, bu Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren vatandaşlarımız maalesef sadece bu seçimde kandırılmıyor. Her seçimde kandırılıyor. Bir tane genel başkan bulmuşlar. 11 seçimdir yeniliyor. Ama partisinin başında devam ediyor. Seçim akşamı bunlara yalan söylüyorlar. Gene bu CHP'ye oy veren vatandaşlarımız ağızlarını açıp bir şey söyleyemiyorlar. Ben gerçekten onlara üzülüyorum. Gerçekten onlar için üzülüyorum. Adeta bir 'elm sokağa kabusu' yaşıyorlar. Gece uyuyorlar, kabusa dalıyorlar. 10 seçim, 11 seçim, aynı genel başkanla kaybetmeye devam ediyorlar. Ama biz inanıyoruz ki, 28 Mayıs'ta onların kabusunu da biz bitireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmeyecekler. Neden biliyor musunuz? Öyle bir yeneceğiz ki, Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.

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