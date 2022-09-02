Bakan Varank, Türk Alman Üniversitesi UYAM Güdümlü Proje İmza Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır ihmal edilmişliklerin farkını kapatmak için yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, "Güçlü altyapılarınız olursa ancak güçlü üstyapılar kurabilirsiniz. İşte o altyapıları yaptığımız için bugün Türkiye'de sanayi, ticaret, ihracat ileri gidiyor." dedi.

Bakan Varank, Türk Alman Üniversitesinde düzenlenen Türk Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (UYAM) Güdümlü Proje İmza Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın yüzde 75'ini finansa edeceği UYAM'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ülkenin önemli kazanımlar elde edeceğini dile getirerek, toplamda 26 milyon TL üzerinde yatırımla kurulacak merkezin 2 bin metrekare kapalı laboratuvar alanına sahip olacağını aktardı.

Varank, merkezde kaplama, ısıl işlem, borçelik, mikro yapı analizi, mekanik, fiziksel, kimyasal karakterizasyon ve sektörel inovasyon laboratuvarlarının yer alacağını, hasar analizleri, korozyon araştırmaları, yüzey mühendisliği ve daha birçok araştırmanın yürütüleceğini anlattı.

Varank, kuracakları merkezin Türk Alman Üniversitesi konsorsiyumu desteğiyle dünyaca ünlü Fraunhofer topluluğunun modelini esas alarak AB projeleriyle üniversite ve sanayiyi de bir araya getireceğini aktararak, "Üniversite-sanayi iş birliğiyle Ür-Ge'ye dayalı Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Yerli ve milli katma değerli ürünler burada geliştirilebilecek. Aynı zamanda bu merkezde sektörel eğitimlerle, danışmanlık hizmetleri de isteyenlere sağlanmış olacak. Bilhassa İstanbul ve çevresinde yoğunlaşan otomotiv, demir-çelik, metal ve beyaz eşya başta olmak üzere birçok sektörün önemli ihtiyaçları buradan karşılanmaya başlayacak." diye konuştu.

Bakan Varank, güçlü üstyapıların inşasının ancak güçlü altyapıların inşasıyla mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeterince yükselebilmek istiyorsak, zirveye tırmanmak istiyorsak öncelikli olarak kaliteli ve sağlam altyapılara sahip olmak zorundayız. Ancak bu gerçek maalesef ülkemizde yıllarca sadece lafta kaldı. Onlarca sene bu ülkede altyapı anlamında maalesef hiçbir şey yapılmadı. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Zaman zaman bizi eleştiriyorlar, diyorlar ki 'Siz bu 20 yılda yatırımları taşa, toprağa, betona yaptınız.' Bolu Dağı Tüneli'nin temeli ne zaman atıldı biliyor musunuz? 1993 senesinde. Ama bizden önceki iktidarlar o tüneli bitiremedikleri için biz ancak 2007 senesinde o tüneli bitirip hizmete açtık. Şimdi bize şunu diyebilir misiniz 'Taşa, toprağa yatırım yaptınız.'? Ne diyorlardı o zamanlar 'Patates deposu olarak buraları kullanalım, bu işlerden vazgeçelim.' Eğer biz kabul etseydik şu anda İstanbul-Ankara arasında, hatta İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayacaktık? İşte biz yıllardır bu ihmal edilmişliklerin farkını kapatmak için yatırımlarımızı yaptık. Güçlü altyapılarınız olursa ancak güçlü üstyapılar kurabilirsiniz. İşte o altyapıları yaptığımız için bugün Türkiye'de sanayi, ticaret, ihracat ileri gidiyor. İşte bunun için biz bu eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Keşke bizden öncekiler bu yatırımları tamamlasalardı biz bunları hiç yapmasaydık."

"Bugün 94 teknoparkta 84 bin araştırmacı Ar-Ge, inovasyon yapıyor"

Teknokentler, Ar-Ge, inovasyon, test merkezleri konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Varank, "İstedik ki bu ülkede Ar-Ge kültürü, yenilikçilik kültürü her kesime ama özellikle de sanayiye yayılabilsin. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu bir zincir. Vatandaşların refahını ancak orta-yüksek ve yüksek teknolojiyle bir noktaya getirebilirsiniz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji de ancak araştırma, geliştirme yapan yenilikçi bir sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde üretilebilir. İşte test, araştırma, inovasyon merkezleri de güçlü bir sanayi ve teknoloji ekosisteminin asıl itici gücü." şeklinde konuştu.

Varank, konuşmasında TÜBİTAK RUTE Motor Mükemmeliyet Merkezinde yapılan çalışmalara değinerek, Ankara'daki Ses Altı Rüzgar Tüneli'ne ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'nin şu anda yüksek teknolojiye geçiş konusunda olması gerekenden daha çok efor sarf ettiğini, bu durumun geçmişte yapılmayanların bir neticesi olduğunu aktaran Varank, "Biz hiçbir zaman keşke diyen bir tarz içerisine girmedik. Biz her zaman önümüze bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında 2002'den bu yana ektiğimiz tohumlar artık ağaç olmaya başladı ve bu ağaçlar da meyve vermeye başladı. Biz bu manada geleceğe umutla bakıyoruz. Daha aydınlık bir Türkiye'ye emin olun çok daha fazla inanıyoruz. 2001'de bu ülkede sadece 2 teknopark vardı. Bu teknoparklarda sadece 600 kişi çalışıyordu. Bugün 94 teknoparkta 84 bin araştırmacı Ar-Ge, inovasyon yapıyor. Bu farklı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu farkı değerlendirirken de kimde bu vizyon var, kimde başka algılar hakim bunu da iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Fraunhofer Enstitüsü burada bizimle hareket edebilir, projeler geliştirebiliriz"

Türk Alman Üniversitesinin önemine değinen Varank, TÜBİTAK Burs ve Destek Programları kapsamında üniversiteden 98 araştırmacı ve 7 projeye 2022 fiyatlarıyla şimdiye kadar 7,1 milyon liralık destek verdiklerini, ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk Alman Üniversitesi Ortak Teknoloji Geliştirme Bölgesine de cari fiyatlarla 51 milyon liranın üzerinde hibe destekte bulunduklarını söyledi.

Varank, Türkiye'de taş üstüne taş koyan tüm kurumlara cömert davrandıklarını, bu noktada yeni dönemde de ellerinden hangi destek gelirse vermek için gayret göstereceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızla bir toplantı oldu. Benim onlara tekliflerim, fikirlerim oldu, o şekilde ilerlersek inşallah İstanbul'un da en güzel teknoparklarından bir tanesini biz İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Ben buradan şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Burada Almanya tarafının da biraz daha elini taşın altına koyması lazım. Özellikle Fraunhofer Enstitüsü burada bizimle beraber hareket edebilir, projeler geliştirebiliriz. Ortak fonlamalar yapabiliriz. TÜBİTAK ile beraber projeler geliştirebiliriz."

İş birliği protokolünün imzalanmasıyla sona eren törende Türk Alman Üniversitesi Rektörün Prof. Dr. Yıldız, Bakan Varank'a hediye takdiminde bulundu. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.