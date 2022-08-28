İSTANBUL-BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY BİLİŞİM AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de bulunan Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de bulunan Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Varank, öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy'de bulunan Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Varank'ın ziyaretine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik etti. Bakan Varank, robotik, bilim ve teknoloji sınıflarını gezdi. İncelemelerde bulunan Bakan Varank, yürütülen çalışmaları dinledi. Varank, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra gençlerle bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel