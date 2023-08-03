İSTANBUL-BAKAN URALOĞLU: DENİZCİLİK SEKTÖRÜMÜZÜN 2022 YILINDAKİ CİROSU YAKLAŞIK 531 MİLYAR 238 MİLYON

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası meclis toplantısına katıldı. Toplantı da konuşan Uraloğlu, ' Türkiye son 20 yılda denizcilik alanında çağ atladı. Denizcilik sektörümüzün 2022 yılındaki cirosu yaklaşık 531 milyar 238 milyon olup Gayri Safi Milli Hasıladaki oranı yüzde 1.41'dir" dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Ağustos ayı meclis Toplantısı Beyoğlu'nda bulunan Deniz Ticaret Odası binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Deniz Ticaret Odası meclisine seslenen Abdulkadir Uraloğlu, "Sizlerin de bildiği gibi Türkiye son 20 yılda denizcilik alanında çağ atladı. Bu noktada sizlerle ülkemizdeki denizcilik faaliyetleri ile ilgili bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Denizcilik sektörümüzün 2022 yılındaki cirosu yaklaşık 531 milyar 238 milyon olup Gayri Safi Milli Hasıladaki oranı yüzde 1.41'dir. Odamız bunun daha yüksek olduğunu ifade ettiler, demek ki bu hesabı baştan yapacağız. Türk sahipli gemi sayımız toplam bin 765 olup bunun bin 352 adeti yabancı bayraklıdır. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 543 milyon tona ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle düşen kruvaziyer turizmi yeniden canlanmıştır. 2023 yılı ilk 6 ayı itibariyle 2022 yılına göre yolcu sayısı yaklaşık 2 kat artarak 483 bine, gemi sayısı da yüzde 30 artarak 420'ye ulaşmıştır. Türk Sahipli Deniz Ticareti Filo büyüklüğümüzü 2002'den bugüne, yaklaşık 4,4 kat artırarak 39,1 milyon dedveyt tona yükselttik ve 2023 yılında dünya sıralamasında 14'üncü sırada yer aldık. Ülkemiz dış ticaretin yüzde 85'inin yürütüldüğü limanlarımız, ekonomimiz açısından büyük öneme sahiptir. Türk sahipli gemi sayımız toplam bin 765 olup bunun bin 352 adeti yabancı bayraklıdır. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 543 milyon tona ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle düşen kruvaziyer turizmi yeniden canlanmıştır. 2023 yılı ilk 6 ayı itibariyle 2022 yılına göre yolcu sayısı yaklaşık 2 kat artarak 483 bine, gemi sayısı da yüzde 30 artarak 420'ye ulaşmıştır. Türk Sahipli Deniz Ticareti Filo büyüklüğümüzü 2002'den bugüne, yaklaşık 4,4 kat artırarak 39,1 milyon dedveyt tona yükselttik ve 2023 yılında dünya sıralamasında 14'üncü sırada yer aldık. Ülkemiz dış ticaretin yüzde 85'inin yürütüldüğü limanlarımız, ekonomimiz açısından büyük öneme sahiptir. 2000 yılında 149 olan liman tesisi sayımız, 2022 yılında yüzde 46 artarak 217'ye ulaşmıştır. 2002 yılında 37 olan tersane sayımız bugün 84'e çıkmıştır" diye konuştu.

"MAVİ VATANIMIZDA SEYİR, CAN, MAL, DENİZ VE ÇEVRE EMNİYETİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 'Mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz kapsamında Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin artırılması amacıyla, KKTC'de kurulacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi'ne ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Projenin tamamlanmasının ardından hem ülkemizin hem de KKTC'nin mavi vatandaki hakimiyetini önemli ölçüde artıracağız. Dünya denizciliğinde çok önemli bir role sahip olduğumuzu göz önüne alarak mavi vatanımızda seyir, can, mal, deniz ve çevre emniyetinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kurduğumuz sistemlerle denizlerimizi 7/24 izliyoruz. Bakanlığımız bünyesinde yer alan yılın 365 günü 7/24 hizmet veren Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'miz (AAKKM) sadece Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde değil dünyanın her noktasında Türk denizciliğine ve Türk havacılığına hizmet veriyor. Merkezimiz, komşu ve diğer ülkelerin Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin de anlık irtibat kurabildiği Ülkemizdeki tek merkezdir. Geçtiğimiz yıl 404 deniz ve hava olayında 97'si tıbbı tahliye olmak üzere 1521 kişi kurtarılmıştır. Dünya denizlerinde varlığımızı gösteren Türk Bayraklı gemilerimiz yurtdışındaki limanlarda denetim rejimlerinin en önemlisi ve prestij göstergelerinden biri olan Paris Memorandumu 2022 yılı performans listesinde 12. sırada yer aldı. Paris Memorandumdan sonra ikinci prestijli memorandum olan Tokyo Memorandumunda ilk kez Beyaz Listede yer aldıkö diye konuştu.

"AKARYAKIT ÜZERİNDEN ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE (ÖTV) SON VERDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Yeşil Liman Sertifika Programı kapsamında 20 liman tesisini sertifikalandırdık. Haziran 2022'de yürürlüğe koyduğumuz 'Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik' uyarınca teşvik mekanizmamızda sektör lehine bazı değişiklikler yaptık. Bu kapsamda; yıllık 10 gemiye, fosil yakıt kullananlara 1,5 katına kadar, çevre dostu enerji kaynakları kullananlara 2,5 katına kadar, çevre dostu enerji kaynağının kullanımına dönüşüm için yüzde 25'ine kadar teşvik verilecek. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz. Kabotaj hattında çalışan gemilerimizin kullandıkları akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) son verdik. Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.