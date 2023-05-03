İSTANBUL-BAKAN SOYLU YERLI MALI HAFTASINI ARTIK İHA İLE, SİHA İLE, AKINCI İLE, KIZILELMA İLE KUTLUYOR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin artık Yerli Malı Haftası'nı farklı kutladığını belirten Soylu, "Geçen hafta İstanbul'da kutladı, Yerli Malı Haftası'nı, ne ile kutladı? Teknofest ile kutladı. Türkiye'nin yerli malı haftası, elmamız, armudumuz evet bizim. Ama, Türkiye yerli malı haftasını şimdi İHA ile kutluyor, SİHA ile kutluyor, Akıncı ile kutluyor, Kızılelma ile kutluyor, Atak 1 helikopteriyle kutluyor, Atak 2 helikopteriyle kutluyor, Kendi yaptığı yerli ve milli tankı Altay'la beraber kutluyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta Ortaköy meydanda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla seslendi. Soylu, yerli malı haftasına değinirken, eskiden elma, armut ile yerli malı yaparken şimdi savunma sanayi ürünleriyle kutlanıyor dedi. Soylu, "Bizim yerli malı haftamız diye hepimiz heyecanlanırdık. Annemize derdik ki, bize en iyilerini yap, onu götürelim derdik. Türkiye yerli malı haftası kutluyor. Geçen hafta İstanbul'da kutladı, Yerli Malı Haftası'nı, ne ile kutladı? Teknofest ile kutladı. Türkiye'nin yerli malı haftası, elmamız, armudumuz evet bizim. Ama Türkiye yerli malı haftasını şimdi İHA ile kutluyor, SİHA ile kutluyor, Akıncı ile kutluyor, Kızılelma ile kutluyor, Atak 1 helikopteriyle kutluyor, Atak 2 helikopteriyle kutluyor, Kendi yaptığı yerli ve milli tankı Altay'la beraber kutluyor" dedi.

'HAYATIMIN EN ONURLU GÜNLERİNDEN BİRİSİDİR"

Soylu? Bizim hemen altımızda Amerika bir terör devleti kurmak istedi mi? Nerede? Hakkari'nin karşısındaki Hakurk'tan Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar, bin 200 kilometreyi aşan, bunun 911 kilometresi Suriye sınırıdır. Aşan hem Kuzey Irak'ta hem de Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmak istedi. Kime kurduracaktı bunu? PYD'ye ve PKK'ya kurduracaktı. Peki Hatay'a saldırdılar mı? Havanlar attılar mı? Antep'e saldırdılar mı? Havanlar attılar mı? Şanlıurfa, Akçakale'ye Ceylanpınar'a saldırıp havanlar attılar mı? ve Türkiye'yi huzursuz etmek, ben yanı başındayım. Seni terörle tehdit ediyorum demek için bunu yaptılar mı? Şimdi kıymetli Ortaköylüler, hayatımın en onurlu günlerinden birisidir. Milli Güvenlik Kurulu'ndaydık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la tam bu Afrin meselesi tartışılıyordu. Riskleri konuşuyorlardı. Dediler ki, eğer biz Afrin'e girer teröristleri Afrin'den, İdlib'den atarsak, buna kalkışırsak, Amerika bize mühimmat ambargosu koyar. Dediler ki, eğer biz bunu yaparsak Almanya leopar tanklarını ambargosunu gönderir, burada kullanamazsınız der. Üç, Kanada'dan İHA'larımıza, SİHA'larımıza, o gün biz, kamera alıyorduk. Kanada kameraları göndermezler dediler. Tayyip Erdoğan kafasını kaldırdı. Dedi ki 'onların Leopar tankı varsa Kanada'nın kamerası varsa, öbür tarafta Amerika'nın mühimmatı varsa bizim Allah'ımız ve imanımız var' dedi.

SOYLU: BEN BUNU SÖYLÜYORUM DİYE, MERAL AKŞENER'İN AĞIRINA GİDİYORMUŞ

LGBT ile ilgili de konuşan Soylu, "Beni bağışlayın. Şimdi son zamanlarda bu Beşiktaş'ta yaşadım ben bu işi. Beşiktaş Belediyesi'nde İlk İçişleri Bakanı oldum. Bir haber geldi. Dediler ki LGBT bayrağı asılmış. ya neyin nesidir dedim bu LGBT bayrağı ya? Nereden çıktı? O zaman da çok böyle yaygın da bir iş değil. Niye bir belediye önüne LGBT bayrağı asılır? O günün kaymakamını aradım. Dedim ki ya, yarım saatte bunu indirirler ya da polisi getiririm oradan zorla o paçavrayı yırtar attırırım. Şimdi dertleri ne? Dertleri şu: Avrupa'da Amerika'da erkek erkeğe evlilik varya, kadın kadına evlilik var. Ben bunu söylüyorum diye Meral Akşener'in ağırına gidiyormuş. LGBT ne demek? LGBT bu demek. Başka bir şey değil ki. Hala milleti kandırıyorlar. Hala yalanlarını yutturmaya çalışıyorlar" dedi.