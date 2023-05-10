İSTANBUL-BAKAN SOYLU'DAN FATİH KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ'NE STAD MÜJDESİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde nüfusmatik cihazının açılışını gerçekleştirdikten sonra Karagümrük Spor kulüp binasını ziyaret etti. Bakan Soylu artık ehliyetlerinde çipli şekilde olacağını belirterek, Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecekö dedi. Karagümrük Spor için stadyum ve antrenman sahası yapılması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayan Bakan Soylu, 'Gençlik ve Spor Bakanımız'da, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Karagümrük Stadını bitirecek. Ben işin takipçisiyim. En kısa zamanda hem antrenman sahaları, hem müsabaka stadı yapılmış olacak dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih'de bir alışveriş merkezinde Nüfusmatik cihazının açılışını yaptı. Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da eşlik etti. Alışveriş merkezlerinde ve havalimanlarında vatandaşların kullanımına sunulacak olan Nüfusmatik cihazı ile vatandaşlar ehliyet ve kimliklerini nüfus müdürlüklerine gitmeden birleştirebilecek. Soylu, 'Nüfusta devrim işler yaptık, yaptığımız devrim işlerin başında eskiden pasaportu emniyet verirdi, nüfusa aldık. Eskiden sürücü belgesini emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi yaşanmasına rağmen dünyada büyük bir pasaport krizi yaşanmasına rağmen, biz bugün pasaport müracaatının, ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yine bir şey daha yaptık o da şu; yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Allah nasip etti, ortasına da Ayasofya resmini koyduk. Bütün değerlerimizi, bütün kültürel mirasımızı, tarihi mirasımızı onu da tekrar gözden geçirdik. Şu anda yerli ve milli pasaport üretiyoruz. Birkaç ülkede darphane vasıtasıyla bunları hazırlamaya özellikle Kıbrıs Türk Devleti'nin, ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiyorum Kıbrıs Türk Devleti diyorum Kıbrıs Türk Devleti'nde pasaportlarını biz üretiyoruz. Zannediyorum Libya hazırlıkları da bizden yapılıyor. Diğer Azerbaycan ile ilgili hazırlıklarımız da bizden yapılıyor. Artık akıllı pasaport, çipli pasaport ithal ederken, bugün akıllı pasaportu ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Ehliyetimizi de çipli şekilde yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak, ehliyetimizi kimliğimize yükledik çünkü kimliğimizin çipi vardı. Şimdi çipli ehliyetimiz olacağı için Avrupa'da sürücülerimizin özellikle giderken ehliyet ve kimlik karmaşası olmasın diye bundan sonra kimliği ehliyet içerisinde ekleyebilme kabiliyetini ortaya koyacağız. Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek. Tek kimlik şartımız aynen devam etmiş olacak. Bir şey daha yaptık. E imzaları kimliklerimize yükledik diye konuştu.

BAKAN SOYLU KARAGÜMRÜK SPORU ZİYARET ETTİ

Bakan Süleyman Soylu Fatih'te bulunan Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, altyapı sporcuları ve taraftarlar eşlik etti. Soylu, başkan Süleyman Hurma ile kulüp binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Soylu, antrenman sahasında altyapı oyuncularıyla bir araya geldi. Bu sırada Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu arayarak Karagümrük Spor'a antrenman sahası ve stadyum yapılması için görüştü.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN KARAGÜMRÜK SPORA STAD MÜJDESİ

Süleyman Soylu ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karagümrük'ün hem stadını, hem antrenman tesisi ihtiyacını karşılayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Bunun üzerine Bakan Soylu, Murat Kurum Bakanımız, Arnavutköy'deki yeri Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ediyor. İşlemleri son aşamada kendisi takip edecek. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız 'da, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Karagümrük Stadını bitirecek. Ben işin takipçisiyim. En kısa zamanda hem antrenman sahaları, hem müsabaka stadı yapılmış olacak şeklinde konuştu.