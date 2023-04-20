İSTANBUL-BAKAN SOYLU'DAN ESENLER'DE ŞARKI TEPKİSİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de konuşması sırasında Yeşil Sol Parti standından yükselen müziğe tepki gösterdi. Soylu, Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz kepazeler. Bunlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda partililere seslendi. Soylu, 'Eskiden Amerika Büyükelçisi Türkiye'de bir şey dediği zaman, herkes 'Acaba ne olacak' diye endişe ederdi değil mi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak Amerikan Büyükelçisini, benim milletim artık Amerika Başkanı'nı sallamıyor dedi.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Suriye ve Afganistan'dan gelen göçmenlere değinen Bakan Soylu, 'Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Suriye iç savaşından sonra, Afganistan'da Amerikan işgalinden sonra, en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasına karşı, Avrupa'da büyük olaylar oldu. Fransa'da, Paris'te, Almanya'da, Avrupa'nın merkezinde büyük olaylar oldu. Türkiye'de bir tek büyük toplumsal olay meydana gelmedi diye konuştu.

'KARADENİZ BÖLGESİNDE TERÖRİST YOK, TERTEMİZ

Soylu, bayramın birinci gününde deprem bölgesinde olacaklarını söyledi. Soylu, Karadeniz'de terörist vardı. Bugün Karadeniz'de terörist yok, tertemiz. Tendürek Dağı'nda terörist vardı. Bugün Tendürek Dağı'nda terörist yok. Cudi'de terörist vardı. Bugün tertemiz. Gabar'da terörist vardı bugün tertemiz. Erzurum'un kırsalında terörist vardı, bugün tertemiz diye konuştu.

'SAYGISIZLIK, NEZAKETSİZLİK YAPIYORSUNUZ

Konuşması sırasında meydanda stant kuran Yeşil Sol Parti'den yükselen müziğe tepki gösteren Soylu, 'Şunlara sorsan Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yok. Kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor siz orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz. Özgürlüğün en büyüğü var. Onlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar dedi.

BUNLAR AMERİKA'NIN TEZGAHLARIDIR

Kılıçdaroğlu'nun LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz dediğini hatırlatan Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu, ey CHP'liler, bu ülkeyi ayakta tutan aile yapısıdır. Bugün birliğimizin, beraberliğimizin teminatı aile yapısıdır. Ne yapacaklar biliyor musunuz Allah muhafaza erkekle erkeği, kadınla kadını evlendirecekler. Bu sapkınlıktır. Dün akşam çıkmış diyor ki ben Hak, Muhammed, Ali'nin yolundayım. Hak, Muhammet, Ali'nin yolu ne zamandan beri erkekle erkeği, kadınla, kadının evlenebileceğini söylüyor. Bunlar Amerika'nın tezgahları, bunlar Avrupa'nın tezgahlarıdır. Biz bu tezgaha gelmemeye söz vermeliyiz diye konuştu.