İSTANBUL-BAKAN SOYLU 2023'TE ONLARI SANDIĞA GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '2023'te her türlü entrikayla beraber güya bize çelme takacaklar. Avucunuzu yalarsınız. O akşam, Allah'ın izniyle şu anki arkadaşlarımızın ve bu milletin büyük ortaya koyduğu iradeyle birlikte o akşam hepimiz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler. 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum' diyecekler. 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur" dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve çok sayıda üye katıldı. Bakan Soylu, burada katılımcıların bayramını kutladı.

"ZOR GÜNLERİNDE VATANDAŞIMIZIN DESTEĞİNDE OLMAYI KENDİMİZE GÖREV EDİNDİK"

Bugün sel ile mücadele eden Esenyurt'u ziyaret ettiğini belirten Bakan Soylu, "Vatandaşımızı ziyaret ettik, ne yapılması lazım geldiğini hep beraber ortaya koyduk. Her ne kadar Kılıçdaroğlu, 'bakanların bu işlerde ne işi var' diyorsa da zor zamanında vatandaşlarımızla beraber olup orada onlarla, zor günlerinde onların desteğinde olmayı kendimize görev edindik. Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu millet devletine de bu ülkeye de her şeyi yapıyor. Tayyip Erdoğan bize bir tek şey söylüyor, diyor ki, 'Zordaki vatandaşımızın yanında hemen olmak zorundasınız. Bu benim size talimatımdır'. Hemen hangi evlere su basılmışsa onların maddi olarak karşı karşıya kaldığı zararların telafisi konusunda hemen bugün bankayı da açtırdık. Hiç olmazsa eksiklik çekmesinler, bir ön ödeme gerçekleştirelim. Evlere 5 bin, iş yerlerine 10 bin lira ödemelerini yapalım ondan sonra da hasarları tespit edelim, gerisini de ondan sonra yaparız anlayışı içerisinde olduk. Her şey maddi bir destek değil ama o gün onun yanında olmak, onla beraber olmaktır işin esası" diye konuştu.

"2023'TE DÜNYA LİDERLERİ SIRAYA GİRECEKLER"

Bakan Soylu, "Biz Gezi olaylarında bu ülkenin huzurunu ve sükununu kaçırmaya çalışanlara dur demedik. 17-25 Aralık FETÖ darbesinde olana dur demedik. Biz 6-8 Ekim olaylarında bu ülkede kardeşliği ortadan kaldırmaya çalışanlara vallahi dur demedik. Biz 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde sadece bu darbe girişimini yapmaya dur demedik. 'Biz dünyanın efendisiyiz' diyenlere karşı 'biz Allah'ın önünde secde ederiz' diyen bir anlayışı ortaya koyan siyasi davanın bir anlayışıyız" ifadelerini kullandı. Soylu, '2023'te her türlü entrikayla beraber güya bize çelme takacaklar. Avucunuzu yalarsınız. O akşam, Allah'ın izniyle şu anki arkadaşlarımızın ve bu milletin büyük ortaya koyduğu iradeyle birlikte o akşam hepimiz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler. 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum' diyecekler" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN DÜNYAYA DA YAPACAĞI ÇOK İŞ VAR"

Soylu, "Bu Türkiye nereye gidiyor biliyor musunuz? Sadece kendi ülkesinin huzuru ve sükunu değil, etrafımızdaki coğrafyanın, Suriye'den Irak'a kadar Bağdat'tan Şam'a kadar etrafımızdaki coğrafyayı huzura götüreceğiz, beraber götüreceğiz. Kim ne derse desin. Şu Ayasofya Camii'nin minareleri kadar başınız dik olsun. Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da yapacağı çok iş var. Sıkıştıklarında kapılarını çaldıkları bir dünya lideriyle bugün biz onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bakan Soylu, 'Bu partinin birinci gücü kadınlardır. CHP'yi öyle bir yeneceksiniz ki. O 6 masa mıdır, 6'lı masa mıdır' Kılıçdaroğlu hazırlanıyor, biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Kim olursa olsun, kimi aday yaparlarsa yapsınlar. Büyükelçileri de yanlarına dizsinler. O sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler. 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel